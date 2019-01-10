bezzubov-igor

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Игорь Александрович Беззубов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Мне нет смысла никого вводить в заблуждение, опыта, в настройке рекламы ещё мало. Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", где изучал самые современные технологии рекламы РСЯ, и готов их внедрить для Вас бесплатно. То есть, я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение?