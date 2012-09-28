Резюме
Биктимеров Ильдар Фанилевич
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения: 29.11.1991
число/месяц/год
Адрес проживания: г. Уфа ул. Лесотехникума 20 кв. 5
город, улица, дом, квартира
Телефон для связи: моб. 89177494411
номер телефона
Электронная почта: [email protected]
адрес электронной почты
Последнее место работы
Опыт работы: 2 месяц
Период работы на последнем месте: с 06 2012 по 08 2012
месяц год месяц год
ХМАО г. Нижневартовск ЗАО “СНПХ” ул. Индустриальная 94а
Должность: пом. Бурильщика
Профессиональные навыки
Знание иностранных языков: немецкий язык.
Знание компьютера: Уверенный пользователь (MS и тд.), быстрая скорость печати.
Образование
Основное:высшее.
Учебное заведение: Уфимский Государственный нефтяной технический университет.
Специальность : Бурение нефтяных и газовых скважин
Годы учебы: 2009 2013 .
год начала год окончания
Дополнительная информация*
Ответственный, целеустремленный, трудолюбивый, коммуникабельный, дружелюбный (быстро нахожу общий язык), аккуратный.