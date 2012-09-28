Резюме

Биктимеров Ильдар Фанилевич

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения: 29.11.1991

число/месяц/год

Адрес проживания: г. Уфа ул. Лесотехникума 20 кв. 5

город, улица, дом, квартира

Телефон для связи: моб. 89177494411

номер телефона

Электронная почта: [email protected]

адрес электронной почты

Последнее место работы

Опыт работы: 2 месяц

Период работы на последнем месте: с 06 2012 по 08 2012

месяц год месяц год

ХМАО г. Нижневартовск ЗАО “СНПХ” ул. Индустриальная 94а

Должность: пом. Бурильщика

Профессиональные навыки

Знание иностранных языков: немецкий язык.

Знание компьютера: Уверенный пользователь (MS и тд.), быстрая скорость печати.

Образование

Основное:высшее.

Учебное заведение: Уфимский Государственный нефтяной технический университет.

Специальность : Бурение нефтяных и газовых скважин

Годы учебы: 2009 2013 .

год начала год окончания

Дополнительная информация*

Ответственный, целеустремленный, трудолюбивый, коммуникабельный, дружелюбный (быстро нахожу общий язык), аккуратный.