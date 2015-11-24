bgigka

Татьяна Смирнова bgigka

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Опыт работы в рекламной индустрии 8 лет (автобизнес).

Корирайтинг, нейминг, дизайн, фирменный стиль, веб-поддержка, организация корпоративных мероприятий различного уровня.

Услуги:

• рерайтинг (в т.ч. сео );

• копирайтинг (в т.ч. сео);

• написание продающих статей, пресс-релизов, любых других текстов;

• написание статей на главную;

• наполнение сайтов;

• фирменный стиль.

Также:

-разработка сценариев и подготовка мероприятий различного уровня;

-обработка корреспонденции, почты;

-поиск информации, обработка сайтов;

-ввод информации в базы данных.

Имеется постоянный доступ к Интернету.