Опыт работы в рекламной индустрии 8 лет (автобизнес).
Корирайтинг, нейминг, дизайн, фирменный стиль, веб-поддержка, организация корпоративных мероприятий различного уровня.
Услуги:
• рерайтинг (в т.ч. сео );
• копирайтинг (в т.ч. сео);
• написание продающих статей, пресс-релизов, любых других текстов;
• написание статей на главную;
• наполнение сайтов;
• фирменный стиль.
Также:
-разработка сценариев и подготовка мероприятий различного уровня;
-обработка корреспонденции, почты;
-поиск информации, обработка сайтов;
-ввод информации в базы данных.
Имеется постоянный доступ к Интернету.