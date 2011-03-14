Разработка ПО. Delphi/Pascal, C++, PHP, Firebird, MySQL, Access.
Разработка программного обеспечения. Весомый опыт работы.
~ Специализация:
Математика, Прикладное программирование.
~ Используемые технологии:
Языки программирования: Delphi/Pascal, C++, PHP.
Базы данных: Firebird, MySQL, Access.
Системы контроля версий: Git.
~ Награды:
Неоднократный участник чемпионата мира по программированию среди студентов, высшая награда: Второе место в Дальневосточном Регионе России.
Участник соревнований "Программист 2009" по Дальнему востоку, награда: Первое место.
~ Важно:
Берусь только за проекты, которые мне по силам.
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