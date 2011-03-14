Разработка ПО. Delphi/Pascal, C++, PHP, Firebird, MySQL, Access.

Разработка программного обеспечения. Весомый опыт работы.

~ Специализация:

Математика, Прикладное программирование.

~ Используемые технологии:

Языки программирования: Delphi/Pascal, C++, PHP.

Базы данных: Firebird, MySQL, Access.

Системы контроля версий: Git.

~ Награды:

Неоднократный участник чемпионата мира по программированию среди студентов, высшая награда: Второе место в Дальневосточном Регионе России.

Участник соревнований "Программист 2009" по Дальнему востоку, награда: Первое место.

~ Важно:

Берусь только за проекты, которые мне по силам.