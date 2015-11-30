В реферате дается подробная характеристика памяти, ее видам, классификациям. Рассматривается значение памяти среди психологических процессов.
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Закрыт
8 лет назад
Пишу статьи на различную тематику. Выполняю работы по копирайтингу и рерайтингу. Редактирование текстов и готовых письменных работ, исправление и доработка материала.
В реферате дается подробная характеристика памяти, ее видам, классификациям. Рассматривается значение памяти среди психологических процессов.