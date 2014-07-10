R&D - моя стихия!
Навыки и более 20 лет опыта работы в проектировании, строительстве, организация производства и т.д. из специализированной техники, оборудования, автоматических сборочных линий, роботов инноваций в подъемно-транспортного оборудования, стальных конструкций и т.д.
Проектирование и анализ механических узлов и машин
Статика, кинематика и динамика - анализ структуры и механизмы
Эксперт уровень CAD / CAM программного обеспечения
Свободное владение моделирования-Обработка
Пользовательские постпроцессоры.
CAE
Комплексное проектирование роботов процедур
Отличное знание и опыт работы с:
проекция
установка
служба
программирование
эксплуатация
машины с ЧПУ.