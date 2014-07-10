R&D - моя стихия!

Навыки и более 20 лет опыта работы в проектировании, строительстве, организация производства и т.д. из специализированной техники, оборудования, автоматических сборочных линий, роботов инноваций в подъемно-транспортного оборудования, стальных конструкций и т.д.

Проектирование и анализ механических узлов и машин

Статика, кинематика и динамика - анализ структуры и механизмы

Эксперт уровень CAD / CAM программного обеспечения

Свободное владение моделирования-Обработка

Пользовательские постпроцессоры.

CAE

Комплексное проектирование роботов процедур

Отличное знание и опыт работы с:

проекция

установка

служба

программирование

эксплуатация

машины с ЧПУ.