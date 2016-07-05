biakabuka

Николай Давыдов biakabuka

 
32 годаРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Veni, vidil, ne vidil

Брендбук, айдентика, копирайтинг, лендинг - для Вас эти слова звучат пугающе?

Не спешите прятать голову в песок! Вооружившись графическим планшетом и клавиатурой, я расправлюсь с любым заданием и создам проект, именно такой, как Вы желаете!

Не теряйте ни секунды, пишите в любое удобное для Вас время!

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