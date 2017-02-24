SMO, SMM, маркетинговые стратегии и концепции, менеджмент проектов

Комплексное SMM продвижение товаров и услуг.

Комплексное SEO продвижение товаров и услуг.

Контекстная, таргетинговая, тизерная реклама, ретаргетинг

Разработка PR и Маркетинговых концепций, стратегий.

Копирайтинг/Рерайтинг.

Менеджмент проектов.

- PHP (Исправление/доработка/разработка скриптов любой сложности)

- Интернет магазины, партнерские программы, новостные порталы.

- Парсеры любой сложности.

- Установка и настройка cms (dle, wp, joomla ...)

- Поддержка уже существующих проектов.

- Опыт в разработке сайтов более 7 лет.

- В команде 3 программиста, дизайнер, верстальщик.

Особенности работы:

- Начало работ после согласования ТЗ.

- Цена зависит от объемов и сложности работы.

- Работа по 40% предоплате (WM, Liqpay).

- Работа через гаранта с BL 1500+.

- Компенсация при срыве сроков.

- Сроки разработки от 1 дня в зависимости от сложности.

- Стоимость заказа не меняется в процессе работы при заранее согласованном ТЗ!

Возможно сотрудничество по безналичному расчету.