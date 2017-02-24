Комплексное SMM продвижение товаров и услуг.
Комплексное SEO продвижение товаров и услуг.
Контекстная, таргетинговая, тизерная реклама, ретаргетинг
Разработка PR и Маркетинговых концепций, стратегий.
Копирайтинг/Рерайтинг.
Менеджмент проектов.
- PHP (Исправление/доработка/разработка скриптов любой сложности)
- Интернет магазины, партнерские программы, новостные порталы.
- Парсеры любой сложности.
- Установка и настройка cms (dle, wp, joomla ...)
- Поддержка уже существующих проектов.
- Опыт в разработке сайтов более 7 лет.
- В команде 3 программиста, дизайнер, верстальщик.
Особенности работы:
- Начало работ после согласования ТЗ.
- Цена зависит от объемов и сложности работы.
- Работа по 40% предоплате (WM, Liqpay).
- Работа через гаранта с BL 1500+.
- Компенсация при срыве сроков.
- Сроки разработки от 1 дня в зависимости от сложности.
- Стоимость заказа не меняется в процессе работы при заранее согласованном ТЗ!
Возможно сотрудничество по безналичному расчету.