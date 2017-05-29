Wordpress, OpenCart,Верстка, CSS, HTML, bootstrap, jQuery,
Выполняю заказы качественно и недорого,
HTML5, CSS3, JavaScript
Bootstrap,Node.Js,
SASS
Gulp
PHP, Yii2
Вовремя выполненная работа
Качественный и валидный код
Постоянная связь с клиентом
Адаптивная ,кроссбраузерная
Работаю с такими cms OpenCart WordPress Joomla
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Владислав отличный специалист по опенкарт, быстро справился с заданием, цена за работу вне конкуренции. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Приятно работать с Михаилом , предоставил всю нужную информацию для работы , впечатления от сотрудничества остались только позитивные.