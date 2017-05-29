biben2015

Владислав biben2015

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Wordpress, OpenCart,Верстка, CSS, HTML, bootstrap, jQuery,

Выполняю заказы качественно и недорого,

HTML5, CSS3, JavaScript

Bootstrap,Node.Js,

SASS

Gulp

PHP, Yii2

Вовремя выполненная работа

Качественный и валидный код

Постоянная связь с клиентом

Адаптивная ,кроссбраузерная

Работаю с такими cms OpenCart WordPress Joomla

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaBootstrapjQueryYiiSASSGulpNode.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Меню в мобильной версии opencart 2.0
Владислав отличный специалист по опенкарт, быстро справился с заданием, цена за работу вне конкуренции. Будем сотрудничать дальше.
Приятно работать с Михаилом , предоставил всю нужную информацию для работы , впечатления от сотрудничества остались только позитивные.
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