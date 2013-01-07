Программист Java, .NET, PHP
Украина, г. Харьков;
email: [email protected];
Языки программирования: Java, C#, Pascal, C++, PHP;
Технологии: ASP.NET (MVC, WebForms), ADO.NET, WPF, ADO.NET Entity Framework, LINQ to SQL
Базы данных: MS SQL Server, Access, MySQL Server;
Web: HTML, CSS, PHP, JavaScript;
Образование:
09.2006 - 06.2010 - Харьковский радиотехнический техникум, специальность – программирование для ЭВТ и АС
09.2010 - настоящее время - Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Программная инженерия
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: Английский на уровне pre-Intermediate