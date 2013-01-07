bibi4kov

Игорь Бибичков bibi4kov

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист Java, .NET, PHP

Украина, г. Харьков;

email: [email protected];

Языки программирования: Java, C#, Pascal, C++, PHP;

Технологии: ASP.NET (MVC, WebForms), ADO.NET, WPF, ADO.NET Entity Framework, LINQ to SQL

Базы данных: MS SQL Server, Access, MySQL Server;

Web: HTML, CSS, PHP, JavaScript;

Образование:

09.2006 - 06.2010 - Харьковский радиотехнический техникум, специальность – программирование для ЭВТ и АС

09.2010 - настоящее время - Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Программная инженерия

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: Английский на уровне pre-Intermediate