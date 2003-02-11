Упали в ведро с молоком две мыши, одна сдалась и утонула, другая взбила молоко в масло и выбралась.

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О себе: Перспективный молодой человек Верстальщик умею работать с языками: CSS,Html,JS,JQuery. Умею делать адаптивную верстку сайтов. Странички с нуля, дизайн страничек. Основные мои положительные качества: ответственность, доброжелательность, усидчивость, пунктуальность.