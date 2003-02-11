Упали в ведро с молоком две мыши, одна сдалась и утонула, другая взбила молоко в масло и выбралась.
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