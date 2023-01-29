bidelbossgmailco

Web разработчик

Меня зовут Рашид и мне 25 лет.

Являюсь web разработчиком. Начал заниматься этим в 16 лет. Так что опыт работы имеется.

Сотрудничая со мной вы экономите

1.Деньги - так как я во фрилансе недавно, поэтому пока что мало беру за свою работу.

2.Время - бысто делаю заказы так как это мой основной доход и я сосредаточен тодько на вашем заказе.

3.Нервы - если вам что-то не понравится в работе то я исправлю этот дефект бесплатно, в то время как другие говорят мол так т должно быть или берут дополнительные деньги.