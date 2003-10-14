bidzhilov_video

Видеомейкер

Всем привет! Меня зовут Руслан и я занимаюсь созданием видеороликов

Вы можете заказать у меня:

✅Интро и заставки

✅Видеокреатив для социальных сетей (тик ток,ютуб, вконтакте)

✅Видеомонтаж

Программы в которых я выполняю свою работу:

- Adobe After Effects

- Adobe Premier Pro

- Photoshop

Старайтесь писать максимально подробно, что вы хотите получить в итоговом результате, ваши пожелания по цвету,шрифту,фону и т.д

Моя задача - это доставить конечный продукт оперативно и качественно в ваши руки, обеспечить удобство в нашей совместной работе.

Жду ваших заказов!