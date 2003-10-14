bidzhilov_video

Видеомейкер
Всем привет! Меня зовут Руслан и я занимаюсь созданием видеороликов
Вы можете заказать у меня:
✅Интро и заставки
✅Видеокреатив для социальных сетей (тик ток,ютуб, вконтакте)
✅Видеомонтаж
Программы в которых я выполняю свою работу:
- Adobe After Effects
- Adobe Premier Pro
- Photoshop
Старайтесь писать максимально подробно, что вы хотите получить в итоговом результате, ваши пожелания по цвету,шрифту,фону и т.д
Моя задача - это доставить конечный продукт оперативно и качественно в ваши руки, обеспечить удобство в нашей совместной работе.
Жду ваших заказов!
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