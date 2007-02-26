1990 г - окончила Томский государственный университет, факультет прикладной математики и кибернетики

с 1991 г. работаю на ФГУП ПО "ЭХЗ" (МинАтом), в настоящее время в должности ведущего инженера по АСУП группы сопровождения АС.

Курсы повышения квалификации: СИПК (педагогика, логистика), Академия IT (SQL, Novell, MS Windows 2000 Server и др.)

Хобби: музыка (вокал), пишу стихи (печатаюсь иногда, см. сайт stihi.ru), коньки, велосипед, вязание, танцы (в том числе и бальные). Люблю креатив во всём.