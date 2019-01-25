biene_mayya

Майя Давыдова biene_mayya

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
5 лет назад
На сайте нужно настроить форму обратной связи, сайт рассылает спам((
Честный и пунктуальный заказчик. Никаких проблем не было. Всегда на связи и оплата в срок. Приятно было работать с Майей. Всем рекомендую как отличного заказчика!
Прекрасный специалист! Все сделано четко и оперативно! Очень рекомендую Алексея всем, кому нужен качественный и профессиональный подход к делу!
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