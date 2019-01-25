biene_mayya

Планируется пускать трафик с рекламы на сайт. Для этого нужно создать 1 продающую страницу со всеми атрибутами лендинга - форма запроса, отзывы, тайм лимит и тд. Прошу исполнителя указать срок работы и стоимость.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$9
10 баллов
5 лет назад
Честный и пунктуальный заказчик. Никаких проблем не было. Всегда на связи и оплата в срок. Приятно было работать с Майей. Всем рекомендую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Прекрасный специалист! Все сделано четко и оперативно! Очень рекомендую Алексея всем, кому нужен качественный и профессиональный подход к делу!