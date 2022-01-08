Языки:
Английский (Свободный)
Навыки:
Программирование на Python,
Networking, Network
Pentesting, (+Business English), C# , SQL, Системный анализ
О себе в профессиональном
Умею грамотно коммуницировать как с клиентами так и рабочим коллективом.
Обладаю опытом работы в команде и подхожу выполнению поставленных задач
с ответственностью. Свободно владею Английским языком и обладаю широкой
практикой его применения, как в повседневной так и профессиональной среде.
Имею большой опыт написания научных эссе и статей на английском языке
согласно международным правилам академического письма. Знаю как грамотно
распределять нагрузку, оставаясь работоспособным длительные промежутки
времени. Всегда довожу начатые проекты до конца, соблюдая установленные
критерии по качеству. В мои профессиональный интересы входят проверка
сетевых уязвимостей, программирование на python, работа в цифровой сфере.