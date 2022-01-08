Языки:

Английский (Свободный)

Навыки:

Программирование на Python,

Networking, Network

Pentesting, (+Business English), C# , SQL, Системный анализ

О себе в профессиональном

Умею грамотно коммуницировать как с клиентами так и рабочим коллективом.

Обладаю опытом работы в команде и подхожу выполнению поставленных задач

с ответственностью. Свободно владею Английским языком и обладаю широкой

практикой его применения, как в повседневной так и профессиональной среде.

Имею большой опыт написания научных эссе и статей на английском языке

согласно международным правилам академического письма. Знаю как грамотно

распределять нагрузку, оставаясь работоспособным длительные промежутки

времени. Всегда довожу начатые проекты до конца, соблюдая установленные

критерии по качеству. В мои профессиональный интересы входят проверка

сетевых уязвимостей, программирование на python, работа в цифровой сфере.