Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д 6-7 статьей по разделам, с СЕО оптимизацией. (возможно и на постоянной основе, заполнять раздел новостей) Ключевые слова уже подготовленные, требуется: -грамотное распределение по ...
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д Одна статья на главную страницу с ключевыми словами и СЕО оптимизацией. + 7 по разделам, (возможно и на постоянной основе, заполнять раздел ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д Одна статья на главную страницу с ключевыми словами и СЕО оптимизацией. + 4-5 по разделам (возможно и на постоянной основе, заполнять ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Сервисный центр по ремонту аудио-видео техники, ремонту компьютеров и т.д www.vremonte.kiev.ua Нужны стати с соответственной тематикой (краткие технические руководства, описания, тесты, новости и т.д). Текст оптимизированный по ключевым словам, имеет иллюстрации, картинки (не менее одной): в превью ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Интернет магазин на движке shop-script (еще старая версия, 1.24 вроде), нужно подправить его работу, и немножко доделать: 1. В поиске по категориям товара, поисковик не видит новые товары. 2. В админ панели, после добавления товара, не изменяются ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен простой скрипт, который станет на 9-й Dle, по требованиям, как на сайте demotivators.ru Требования (можно что-то исключить при надобности): Возможность любому пользователю самому загрузить картинку, написать текст и создать демотиватор, который появится на сайте Возможность добавления комментариев ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Информация о ремонте ауди-видео техники, компьютеров. Написание кратких руководств для установки программного обеспечения, настройке сетей, и т.д Новости, новинки аудио-видео компьютерной техники. Иногда буду присылать список ключевых слов, которые нужно использовать в статьях, плюс статьи на Ваше ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад