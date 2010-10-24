bigVito

Виталий Веремеев bigVito

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 6-7 статьей по разделам, качественно и оперативно)

    $100

    Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д 6-7 статьей по разделам, с СЕО оптимизацией. (возможно и на постоянной основе, заполнять раздел новостей) Ключевые слова уже подготовленные, требуется: -грамотное распределение по ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны статьи на сайт, мобильный маркетинг

    $250

    Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д Одна статья на главную страницу с ключевыми словами и СЕО оптимизацией. + 7 по разделам, (возможно и на постоянной основе, заполнять раздел ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание главных статей на сайт

    Нужны статьи на сайт, сфера мобильного маркетинга: смс рассылка, смс акции, смс реклама и т.д Одна статья на главную страницу с ключевыми словами и СЕО оптимизацией. + 4-5 по разделам (возможно и на постоянной основе, заполнять ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новости и статьи на сайт

    $100

    Сервисный центр по ремонту аудио-видео техники, ремонту компьютеров и т.д www.vremonte.kiev.ua Нужны стати с соответственной тематикой (краткие технические руководства, описания, тесты, новости и т.д). Текст оптимизированный по ключевым словам, имеет иллюстрации, картинки (не менее одной): в превью ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на shop-script

    $50

    Интернет магазин на движке shop-script (еще старая версия, 1.24 вроде), нужно подправить его работу, и немножко доделать: 1. В поиске по категориям товара, поисковик не видит новые товары. 2. В админ панели, после добавления товара, не изменяются ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для движка dle "демотиваторы"

    $50

    Нужен простой скрипт, который станет на 9-й Dle, по требованиям, как на сайте demotivators.ru Требования (можно что-то исключить при надобности): Возможность любому пользователю самому загрузить картинку, написать текст и создать демотиватор, который появится на сайте Возможность добавления комментариев ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание кратких руководств

    Информация о ремонте ауди-видео техники, компьютеров. Написание кратких руководств для установки программного обеспечения, настройке сетей, и т.д Новости, новинки аудио-видео компьютерной техники. Иногда буду присылать список ключевых слов, которые нужно использовать в статьях, плюс статьи на Ваше ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
surgan
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$54
8 баллов
8 лет назад
6-7 статьей по разделам, качественно и оперативно)
++
Большое спасибо, отличное качество написания, не смотря на сложную тематику материала. Ответственный подход и скорость выполнения. Рекомендую!
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