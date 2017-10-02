Арт-студия BIGARTIS - дизайн, у которого есть душа!

Здравствуйте!

Если вам нужен качественный дизайн, хотите, чтобы ваши клиенты влюблялись в вашу компанию/предприятие/в вас / в ваш продукт или услуги? Тогда вам сюда!

Арт-студия BIGARTIS создаст для Вас то, что нужно Вам и Вашим клиентам:

Логотипы, фирменный стиль, визитки, конверты, бланки, папки, пакеты, бренд-бук, лого-бук, гайд-лайн.

Разработка различной полиграфии: листовки, буклеты, календари, открытки, плакаты, презентации.

Ретушь и обработка растровых изображений любой сложности, художественная ретушь, фото-картины.

Оформление соцсетей "под ключ": аватарки, баннеры, обложки к альбомам и магазину, wiki-меню.

А еще мы предлагаем Вам воспользоваться выгодной для Вас услугой "Твой дизайнер", благодаря ей вы сможете сэкономить свои расходы, время и силы. Наши цены за услугу "Твой дизайнер" Вас приятно удивят. Вот увидите!

Наши работы смотрите на сайте - www.bigartis.ru и в нашей группе - vk.com/art_studio_bigartis

Для вас: индивидуальный подход, оперативность исполнения, качество, доступные цены, бонусы и скидки, прозрачность работы. Принимаем заказы любой сложности!

BIGARTIS - дизайн, у которого есть душа!

С уважением, арт-студия BIGARTIS.