Люблю свою работу.
С удовольствием применю свой большой опыт работы при сотрудничестве с Вами!
- Написание оригинальной музыки
- Запись звука на съёмочной площадке
- Звуковой постпродакшн (монтаж, наложение шумов, дубляж)
- Работа с дикторами
- Озвучка мультфильмов
- Озвучка игр
- Озвучка приложений для мобильных устройств
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Аудиомонтаж
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Музыка и Звуки
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Озвучивание
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от $30
от 1 дня
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