bigboband

Антон bigboband

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Люблю свою работу.

С удовольствием применю свой большой опыт работы при сотрудничестве с Вами!

- Написание оригинальной музыки

- Запись звука на съёмочной площадке

- Звуковой постпродакшн (монтаж, наложение шумов, дубляж)

- Работа с дикторами

- Озвучка мультфильмов

- Озвучка игр

- Озвучка приложений для мобильных устройств

Аудиомонтаж
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Музыка и Звуки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Озвучивание
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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