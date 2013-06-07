Люблю свою работу.

С удовольствием применю свой большой опыт работы при сотрудничестве с Вами!

- Написание оригинальной музыки

- Запись звука на съёмочной площадке

- Звуковой постпродакшн (монтаж, наложение шумов, дубляж)

- Работа с дикторами

- Озвучка мультфильмов

- Озвучка игр

- Озвучка приложений для мобильных устройств