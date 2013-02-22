Для помощи в веб-проекте требуется ментор. В проекте используютя следущие языки и технологии - JS, angular, node js Начало работы - середина августа. Продолжительность - 2-3 месяца Просьба давать ссылки на сделанные Вами проекты с вышеуказанными технологиями
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Перевод страниц категорий и товаров магазина (10-15 категорий, 500 -600 страниц товаров), Желателен опыт работы с seo.Переводы27 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать систему комбинаций (аттрибутов) в престашоп. Требуется добавить текстовые поля для заполнения клиентами во время заказа.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Tребуется программист на полную или частичную занятость для поддержки интернет магазинов. Требования: Хорошее знание PHP / MySQL, Javascript / jQuery, Опыт работы с CMS. Место проживания — Украина. Более детально - при личном общении. Просьба ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Срочно требуется программист для усовершенствования системы поиска в магазине на зенкарт. Требования: Хорошее знание ПХП, Опыт работы с CMS. Место проживания - Украина. В дальнейшем возможно сотрудничество на полной или частичной занятости.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется разработчик Java , Опыт работы с Spring, Hibernate Ориентирование в одной из следущих фреймворках GWT, AngularJS, Backbone Проект рассчитан на несколько месяцев.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется веб программист для запуска интернет магазина. 1. Доработка шаблона 2. Установка плагина 3. Конвертация базы данных товаров из другой E-commerce под Wordpress в виде файла csv 4. Запуск магазина, устранение появившихся багов. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист для усовершенствания существующих плагинов и разработка новых. Магазины на зенкарт и джумле. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно вывести сайт (магазин) из под фильтра. СЕО оптимизация. Дальнейшее продвижение. Сайт на английскомПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется график для верстки и подготовки каталога продукции. Обращаться email: [email protected]Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт11 лет назад