Для помощи в веб-проекте требуется ментор. В проекте используютя следущие языки и технологии - JS, angular, node js Начало работы - середина августа. Продолжительность - 2-3 месяца Просьба давать ссылки на сделанные Вами проекты с вышеуказанными технологиями