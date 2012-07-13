biggamer

Андрей Николо biggamer

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Ніколо Андрій

Skype: biggamer122

Освіта

Вища

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Факультет комп'ютерних наук

Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі

Професійні навики та знання:

• 3d studio Max + Vray;

• Google Sketch Up;

• Adobe After Effects;

• Adobe Photoshop;

• Corel Draw;

• CoogleEarth-Pro.

Програмування 3d-графіки:

• Unreal Engine;

• Leadwerks Engine;

• Neoaxis Engine;

Досвід роботи

Фрілансер: Майстерня дизайну «Файно»

Додаткова інформація

• Тривимірне моделювання об'єктів в пакеті 3Ds Max;

• UV - mapping. Створення моделей екстер'єру з нуля в пакеті 3Ds Max;

• Застосування текстур до тривимірних об'єктів;

• Фотореалістична візуалізація в VRay;

• Розробка робочих креслень;

• Консультації з оформлення приміщень, підбір меблів, матеріалів, декору;

• Рекламна 3D візуалізація продукції;

• Архітектурна 3D візуалізація;

• 3D візуалізація інтер'єрів та меблів;

• анімаціїя3d виробів і створення відеороликів по роботі виробів;

• 3d віртуальні інтерактивні екскурсії, взаємодія з об'єктами,

побудова покрокових подій.

Знання мов

Українська - Рідна

Англійська - Вільно

Російська - Вільно

Особисті якості

• Комунікабельність

• Відповідальність

• Здатність швидко засвоювати інформацію

• Шукаю різні варіанти вирішення поставленого завдання

• Кожен новий проект стимулює набувати нових навичок

• Відкритий для нової інформації, постійно самовдосконалююсь.