Ніколо Андрій
Skype: biggamer122
Освіта
Вища
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Факультет комп'ютерних наук
Спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі
Професійні навики та знання:
• 3d studio Max + Vray;
• Google Sketch Up;
• Adobe After Effects;
• Adobe Photoshop;
• Corel Draw;
• CoogleEarth-Pro.
Програмування 3d-графіки:
• Unreal Engine;
• Leadwerks Engine;
• Neoaxis Engine;
Досвід роботи
Фрілансер: Майстерня дизайну «Файно»
Додаткова інформація
• Тривимірне моделювання об'єктів в пакеті 3Ds Max;
• UV - mapping. Створення моделей екстер'єру з нуля в пакеті 3Ds Max;
• Застосування текстур до тривимірних об'єктів;
• Фотореалістична візуалізація в VRay;
• Розробка робочих креслень;
• Консультації з оформлення приміщень, підбір меблів, матеріалів, декору;
• Рекламна 3D візуалізація продукції;
• Архітектурна 3D візуалізація;
• 3D візуалізація інтер'єрів та меблів;
• анімаціїя3d виробів і створення відеороликів по роботі виробів;
• 3d віртуальні інтерактивні екскурсії, взаємодія з об'єктами,
побудова покрокових подій.
Знання мов
Українська - Рідна
Англійська - Вільно
Російська - Вільно
Особисті якості
• Комунікабельність
• Відповідальність
• Здатність швидко засвоювати інформацію
• Шукаю різні варіанти вирішення поставленого завдання
• Кожен новий проект стимулює набувати нових навичок
• Відкритий для нової інформації, постійно самовдосконалююсь.