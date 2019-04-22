Добрый день тем кто читает это, я Влад, начинающий фрилансер. Буду очень рад выполнить работу которую вы предложите.

﻿﻿Коротко обо мне:

Меня зовут Влад я, начинающий фрилансер, я живу в городе Горловка это в Украине. У нас уже несколько лет идут военные действия, из-за отсутствия работы я и подался сюда, обязуюсь исполнять все заказы во время и качественно, так же очень рад буду поработать над теми заданиями которые вы предложите. Обладаю начальным уровнем фотошопа, могу писать: эссе, так же я начинающий фотограф, жду ваших заказов.