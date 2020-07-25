Куратор онлайн школ

Куратор, Администратор, Менеджеронлайн школ.Маркетинг,реклама, PR Занятость: частичная, удаленно. График: неполный день. Опытработы: 2 месяца, стажировка Обучение на курсе кураторство, выполнение практических домашних работ. Обязанности: создание и настройка вебинарных комнат,кураторство чатов онлайн школ, создание сайтов, чат-ботов, рассылок. Достижения:создала сайт по направлению сетевой маркетинг, чат- бот для сетевой компании,

имею навык создания продающей рекламы (таргетолог), укрепленные знания в

области маркетинга, техническое понимание (+ практика) создания автоворонки. Ключевыенавыки: чат-бот, рассылка, сайт Обо мне:активно изучаю наиболее эффективные способы продвижения продукта в социальных

сетях, развиваюсь в направлениях таргет, автоворонки продаж.