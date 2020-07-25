biggifrilance

Марина biggifrilance

 
40 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Куратор онлайн школ

Куратор, Администратор, Менеджеронлайн школ.Маркетинг,реклама, PR Занятость:  частичная, удаленно. График: неполный день. Опытработы:  2 месяца, стажировка Обучение на курсе кураторство, выполнение практических домашних работ. Обязанности:  создание и настройка вебинарных комнат,кураторство чатов онлайн школ, создание сайтов, чат-ботов, рассылок. Достижения:создала сайт по направлению сетевой маркетинг, чат- бот для сетевой компании,

имею навык создания продающей рекламы (таргетолог), укрепленные знания в

области маркетинга, техническое понимание (+ практика) создания автоворонки. Ключевыенавыки: чат-бот, рассылка, сайт Обо мне:активно изучаю наиболее эффективные способы продвижения продукта в социальных

сетях, развиваюсь в направлениях таргет, автоворонки продаж. 

Чат-бот
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