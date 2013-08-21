biggushechkaspb

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ОБРАЗОВАНИЕ: 2007 – н.в.

Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики,

специальность «Прикладная информатика в экономике».

2007

СОШ ЗАТО Видяево, Мурманская область.

ОПЫТ РАБОТЫ, ПРАКТИКА: Freelancer в SEO – индустрии. Ряд успешных проектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ: Опыт работы в SEO-индустрии

Уверенное владение офисными программами.

Теоретические знания в области основ информатики и экономики‚ исследований операций в экономике‚ статистике.

Активное желание‚ готовность и умение быстро приобретать новые знания и практические навыки.

Обширный опыт общения с людьми различных категорий и возрастов.

Английский язык: со словарем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хорошая успеваемость. Член профсоюза студентов СПбГУ ИТМО- активное участие в общественной жизни и административной работе в студенческих организациях.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Стремление достичь мастерства в выбранной сфере деятельности, быстрая обучаемость, коммуникабельность, организованность, ответственность, усидчивость и внимательность.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: Дата рождения – 06.10.1990..

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Вяземский пер. 5/7.