biggushechkaspb

Владимир biggushechkaspbbiggushechkaspb
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ОБРАЗОВАНИЕ: 2007 – н.в.
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики,
специальность «Прикладная информатика в экономике».
2007
СОШ ЗАТО Видяево, Мурманская область.
ОПЫТ РАБОТЫ, ПРАКТИКА: Freelancer в SEO – индустрии. Ряд успешных проектов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ: Опыт работы в SEO-индустрии
Уверенное владение офисными программами.
Теоретические знания в области основ информатики и экономики‚ исследований операций в экономике‚ статистике.
Активное желание‚ готовность и умение быстро приобретать новые знания и практические навыки.
Обширный опыт общения с людьми различных категорий и возрастов.
Английский язык: со словарем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хорошая успеваемость. Член профсоюза студентов СПбГУ ИТМО- активное участие в общественной жизни и административной работе в студенческих организациях.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Стремление достичь мастерства в выбранной сфере деятельности, быстрая обучаемость, коммуникабельность, организованность, ответственность, усидчивость и внимательность.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: Дата рождения – 06.10.1990..
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Вяземский пер. 5/7.