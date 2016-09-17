Тестирование ПО, тестирование веб-сайтов, QA Engineer, составление тестовой документации
1. Комплексное тестирование ПО: от анализ ресурса, оценки времени тестирования до составления конечной тестовой документации (Test Summary Report) с матрицей покрытия.
2. Применимые виды тестирования: ручное тестирование, функциональное тестирование, позитивное / негативное тестирование, GUI, удобство пользования (юзабилити), регрессивное тестирование итд.
3. Возможность работы в команде.
4. Знание SQL Server, UNIX.
5. Анализ веб-ресурсов на наличие "мертвых" (неактивных) ссылок.
6. Другие услуги, сопутствующие тестированию ПО.