Тестирование ПО, тестирование веб-сайтов, QA Engineer, составление тестовой документации

1. Комплексное тестирование ПО: от анализ ресурса, оценки времени тестирования до составления конечной тестовой документации (Test Summary Report) с матрицей покрытия.

2. Применимые виды тестирования: ручное тестирование, функциональное тестирование, позитивное / негативное тестирование, GUI, удобство пользования (юзабилити), регрессивное тестирование итд.

3. Возможность работы в команде.

4. Знание SQL Server, UNIX.

5. Анализ веб-ресурсов на наличие "мертвых" (неактивных) ссылок.

6. Другие услуги, сопутствующие тестированию ПО.