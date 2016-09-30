bigmulinski

Я генералист из Минска, Беларусь. Досконально изучаюкинематограф, вот почему я разбираюсь во всех стадиях производства: от сценария до саунд дизайна.
Мне 31 год, у меня есть маленький ребенок (сын, 2 года). Яокончил Институт Современных Знаниях в г.Минск, по специальности «продюсер шоубизнеса». С 2003 года я снимал любительские музыкальные клипы для инди групп.
Снимал на одну из первых доступных цифровых камер на DV. Монтировал в Premiere.
Постепенно, я дополнял свой багаж знаний такими программами,как After Effects и Adobe Audition.
На сегодняшний день я постоянно совершенствую свои знания в After Effects, Cinema4D, Nuke, DaVinci,Audition, Illustrator, PFTrack etc.
Я работал на многих студиях. Упомяну наиболее интересные.
Cubincup– анимационная 3Д студия. Занимается производством контента для 5Д кинотеатров
и 3Д графики для рекламы. Но главный их проект это мультипликационный 3Д сериал
о жизни роботов в городе роботехники «Робики». Там я был вторым режиссером и моушн-дизайнером.
GameShow – на сегодняшний день один из трех главных организаторовчемпионатов по кибер-спорту в мире. Также есть свой ТВ круглосуточный канал, где транслируются все на тему кибера спорта и игр. Там я выполнял роль режиссера вирусных роликов для интернета, а также моушн-дизайн broadcast (упаковок для ТВ и www).
В свободное время я занимаюсь производством собственногокороткометражного фильма. В качестве сценариста, режиссера и постпродакшена.
Оборудования, с какимя умею работать:
Canon Mark III,Blackmagic Cinema,steadycam, Zoom H4 recorder, chroma key (green screen), работа со светом,работа с актерами.
Софт:
Adobe After Effects,Adobe Premiere, Cinema 4D, Nuke, DaVinci Resolve, PFtrack, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Adobe Audition, Mocha.
Выполняю услуги:
· Сценарист
· Режиссер
· Soundfx
· Композитинг
· Моушн-дизайн
· Монтаж
· Цветокоррекция
Готов сделать следующие продукты:
· Постановочный рекламный ролик
· Вирусный рекламный ролик
· Промо видео
· Креативный Свадебный клип, фильм, love story
· Корпоративный фильм
· Музыкальный клип
· 2D реклама товара, сайта, оффлайн магазина и подобное
· 3Dреклама товара
· Шейп-ролик, инфографика, explainer (с анимацией персонажей)
· Анимация логотипа
· Упаковка ТВ канала (broadcast)
· Кеинг
· Клинап
· Камера трекинг