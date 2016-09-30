bigmulinski

Денис Маркин bigmulinski

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
видеодизайн, motion-design, shape\инфографика\eplainer, анимация логотипов, компоуз, музыкальные клипы, постановочная реклама

Я генералист из Минска, Беларусь. Досконально изучаюкинематограф, вот почему я разбираюсь во всех стадиях производства: от сценария до саунд дизайна.

Мне 31 год, у меня есть маленький ребенок (сын, 2 года). Яокончил Институт Современных Знаниях в г.Минск, по специальности «продюсер шоубизнеса». С 2003 года я снимал любительские музыкальные клипы для инди групп.

Снимал на одну из первых доступных цифровых камер на DV. Монтировал в Premiere.

Постепенно, я дополнял свой багаж знаний такими программами,как After Effects и Adobe Audition.

На сегодняшний день я постоянно совершенствую свои знания в After Effects, Cinema4D, Nuke, DaVinci,Audition, Illustrator, PFTrack etc.

Я работал на многих студиях. Упомяну наиболее интересные.

Cubincup– анимационная 3Д студия. Занимается производством контента для 5Д кинотеатров

и 3Д графики для рекламы. Но главный их проект это мультипликационный 3Д сериал

о жизни роботов в городе роботехники «Робики». Там я был вторым режиссером и моушн-дизайнером.

GameShow – на сегодняшний день один из трех главных организаторовчемпионатов по кибер-спорту в мире. Также есть свой ТВ круглосуточный канал, где транслируются все на тему кибера спорта и игр. Там я выполнял роль режиссера вирусных роликов для интернета, а также моушн-дизайн broadcast (упаковок для ТВ и www).

В свободное время я занимаюсь производством собственногокороткометражного фильма. В качестве сценариста, режиссера и постпродакшена.

Оборудования, с какимя умею работать:

Canon Mark III,Blackmagic Cinema,steadycam, Zoom H4 recorder, chroma key (green screen), работа со светом,работа с актерами.

 

Софт:

Adobe After Effects,Adobe Premiere, Cinema 4D, Nuke, DaVinci Resolve, PFtrack, Adobe Illustrator,

Adobe Photoshop, Adobe Audition, Mocha.

Выполняю услуги:

·        Сценарист

·        Режиссер

·        Soundfx

·        Композитинг

·        Моушн-дизайн

·        Монтаж

·        Цветокоррекция

Готов сделать следующие продукты:

·        Постановочный рекламный ролик

·        Вирусный рекламный ролик

·        Промо видео

·        Креативный Свадебный клип, фильм, love story

·        Корпоративный фильм

·        Музыкальный клип

·        2D реклама товара, сайта, оффлайн магазина и подобное

·        3Dреклама товара

·        Шейп-ролик, инфографика, explainer (с анимацией персонажей)

·        Анимация логотипа

·        Упаковка ТВ канала (broadcast)

·        Кеинг

·        Клинап

·        Камера трекинг