Разработка веб проектов на современные фреймворки
Web - Разработка сайтов любой сложности CMS : Wordpress, Opencart, Modx Revo; Фреймворки: Yii2.
Winform - Приложения под Windows различной сложности: от простейших утилит до информационных систем. C#, .NET, WPF.
В данный момент моей основным полем деятельности является web-программирование.
Также имею опыт программирования десктопных приложений для Windows.
Есть опыт как в разработке приложений с нуля, так и модификации/доработок программ.
Люблю интересные задачи, разрабатывать сложные алгоритмы.
Контактные данные:
Почта - [email protected]
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