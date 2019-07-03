Разработка веб проектов на современные фреймворки

Web - Разработка сайтов любой сложности CMS : Wordpress, Opencart, Modx Revo; Фреймворки: Yii2.

Winform - Приложения под Windows различной сложности: от простейших утилит до информационных систем. C#, .NET, WPF.

В данный момент моей основным полем деятельности является web-программирование.

Также имею опыт программирования десктопных приложений для Windows.

Есть опыт как в разработке приложений с нуля, так и модификации/доработок программ.

Люблю интересные задачи, разрабатывать сложные алгоритмы.

Контактные данные:

Почта - [email protected]