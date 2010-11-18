1.Организация работы по разработке, развитию и поддержанию сайтов компании.

2. PR и реклама:

- разработка и проведение рекламных и pr-кампаний для повышения узнаваемости бренда, продвижения линий компании и новинок;

- работа с электронными СМИ (опыт работы в области разработки фирменного стиля, рекламных концепций,),

- составление прогнозов, формирование бюджета, оценка результативности и рентабельности.

– управление блогом и форумом посредством контролирования работы блоггера и контент менеджеров. Анализ блогов, форумов - сбор и анализ мнений о компании, работа с негативом, управление мнениями о компании и ее услугах.

3. E-mail маркетинг и СМС, постановка задач дизайнеру и программисту.

4. Оптимизация работы по мониторингу изменений алгоритмов работы поисковых систем и своевременная корректировка внутренних факторов, влияющих на видимость сайта в поисковых системах по целевым запросам. SEO анализ и корректировка, продвижение интернет проектов, оптимизация ссылочных бюджетов.

5. Разработка и внедрение новых сервисов.

6. Развитие и продвижение направления Интернет продаж:

- исследования в области eCommerce

- определение ЦА и емкости рынка по сегментам

- анализ и оценка конкурентов