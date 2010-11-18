1.Организация работы по разработке, развитию и поддержанию сайтов компании.
2. PR и реклама:
- разработка и проведение рекламных и pr-кампаний для повышения узнаваемости бренда, продвижения линий компании и новинок;
- работа с электронными СМИ (опыт работы в области разработки фирменного стиля, рекламных концепций,),
- составление прогнозов, формирование бюджета, оценка результативности и рентабельности.
– управление блогом и форумом посредством контролирования работы блоггера и контент менеджеров. Анализ блогов, форумов - сбор и анализ мнений о компании, работа с негативом, управление мнениями о компании и ее услугах.
3. E-mail маркетинг и СМС, постановка задач дизайнеру и программисту.
4. Оптимизация работы по мониторингу изменений алгоритмов работы поисковых систем и своевременная корректировка внутренних факторов, влияющих на видимость сайта в поисковых системах по целевым запросам. SEO анализ и корректировка, продвижение интернет проектов, оптимизация ссылочных бюджетов.
5. Разработка и внедрение новых сервисов.
6. Развитие и продвижение направления Интернет продаж:
- исследования в области eCommerce
- определение ЦА и емкости рынка по сегментам
- анализ и оценка конкурентов