Продвижение в Instagram SMM
Привет! Я Настя, и я изучаю и практикую SMM.
Мой регион опережает Москву на 3 часа и отстает на 300 летю
На сегодняшний день я принесла доход своему клиенту из Intagram порядка 20 тысяч за месяц и около 300 (живых, не накрученных) подписчиков.
Постоянно учусь в данной сфере, и планирую давать еще лучший результат.
Что я практикую?!:
* Оформление шапки профиля
* Составление контент-плана
* Написание постов (копирайтинг)
* Дизайн постов (если доверишься моему вкусу, если нет-наймем дизайнера)
* МФ
* Подбираю блоги для рекламы
* Помогу создать привлекательные офферы.
Если заинтересовала - пиши в telegram @bilananastas
Действие аккаунта приостановлено!