Продвижение в Instagram SMM

Привет! Я Настя, и я изучаю и практикую SMM.

Мой регион опережает Москву на 3 часа и отстает на 300 летю

На сегодняшний день я принесла доход своему клиенту из Intagram порядка 20 тысяч за месяц и около 300 (живых, не накрученных) подписчиков.

Постоянно учусь в данной сфере, и планирую давать еще лучший результат.

Что я практикую?!:

* Оформление шапки профиля

* Составление контент-плана

* Написание постов (копирайтинг)

* Дизайн постов (если доверишься моему вкусу, если нет-наймем дизайнера)

* МФ

* Подбираю блоги для рекламы

* Помогу создать привлекательные офферы.

Если заинтересовала - пиши в telegram @bilananastas