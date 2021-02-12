Делаю работу быстро и качественно. Заинтересован в получении хорошей репутации на данном ресурсе!

Печатаю со скоростью 230 символов в минуту, отлично пользуюсь Microsoft Word,Google Docs и подобными.

Интересуюсь изучением языков, хорошо знаю: польский, английский, русский

Увлекаюсь поп-культурой и кинематографом.

В свободное время путешествую, читаю (в том числе книги на иностранных языках), играю в PS4.

Не имею вредных привычек! Кроме тяги к сладкому :С

Отлично пользуюсь Microsoft Word,Google Docs и подобными.

Грамотный, пунктуальный, ответственно отношусь к своей работе, на связи 24/7

Со мной можно связаться через Telegram, Viber или написать мне в Instagram - @bildziuk