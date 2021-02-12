Делаю работу быстро и качественно. Заинтересован в получении хорошей репутации на данном ресурсе!
Печатаю со скоростью 230 символов в минуту, отлично пользуюсь Microsoft Word,Google Docs и подобными.
Интересуюсь изучением языков, хорошо знаю: польский, английский, русский
Увлекаюсь поп-культурой и кинематографом.
В свободное время путешествую, читаю (в том числе книги на иностранных языках), играю в PS4.
Не имею вредных привычек! Кроме тяги к сладкому :С
Отлично пользуюсь Microsoft Word,Google Docs и подобными.
Грамотный, пунктуальный, ответственно отношусь к своей работе, на связи 24/7
Со мной можно связаться через Telegram, Viber или написать мне в Instagram - @bildziuk
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