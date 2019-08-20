bileckay_tasha

Контент-менеджер; Оператор 1С
- Знание 1С 8.3 (расширенная версия):
- Приходные/ Расходные накладные,
- Прийом и Создание товара в 1С,
- Перемещения и списание товара,
- Складской учет/ Бухгалтерский учет,
- Контроль дебиторской задолженности,
- Ведение З\П,
- и т.д
- Наполнение сайта товаром через любую CRM и 1С,
- Заполнение характеристик,
- Контроль актуальности цен/акций,
- Написание уникальных текстов,
- Редактирование фото/видео через Photoshop,
- Оптимизация сайта,
- Оптимизация CRM или 1С.
- Прийом заказов/консультирование
- Анализ трафика
- Раскрутка сайта в соц. сетях и Инстаграмм
- Настройка постинга
- Настройка рекламы в Инстаграмм
- и т.д