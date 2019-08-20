bileckay_tasha

Татьяна bileckay_tasha

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент-менеджер; Оператор 1С

- Знание 1С 8.3 (расширенная версия): 

  • Приходные/ Расходные накладные,
  • Прийом и Создание товара в 1С,
  • Перемещения и списание товара,
  • Складской учет/ Бухгалтерский учет,
  • Контроль дебиторской задолженности,
  • Ведение З\П,
  • и т.д
- Ведение сайтов:

  • Наполнение сайта товаром через любую CRM и 1С,
  • Заполнение характеристик,
  • Контроль актуальности цен/акций,
  • Написание уникальных текстов,
  • Редактирование фото/видео через Photoshop,
  • Оптимизация сайта,
  • Оптимизация CRM или 1С.
  • Прийом заказов/консультирование
  • Анализ трафика
  • Раскрутка сайта в соц. сетях и Инстаграмм
  • Настройка постинга
  • Настройка рекламы в Инстаграмм
  • и т.д