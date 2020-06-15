Веб-дизайн, разработка сайтов
Ищите специалиста по созданию сайтов? Ваш поиск окончен!
В пакет моих услуг входит:
– конкурентный анализ по Вашей нише
– создание дизайнерского сайта
– интеграция с системой Amo CRM
– написание продающих текстов для всех блоков сайта
– подключение домена (обсуждается)
– подключение Яндекс.Метрики
– установка чат-бота на сайт
Стоимость зависит от Вашего проекта, так что пишите в Телеграм t.me/bilekov, обсудим цену, покажу примеры и проведу бесплатный аудит!
Действие аккаунта приостановлено!