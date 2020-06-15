Веб-дизайн, разработка сайтов

Ищите специалиста по созданию сайтов? Ваш поиск окончен!

В пакет моих услуг входит:

– конкурентный анализ по Вашей нише

– создание дизайнерского сайта

– интеграция с системой Amo CRM

– написание продающих текстов для всех блоков сайта

– подключение домена (обсуждается)

– подключение Яндекс.Метрики

– установка чат-бота на сайт

Стоимость зависит от Вашего проекта, так что пишите в Телеграм t.me/bilekov, обсудим цену, покажу примеры и проведу бесплатный аудит!