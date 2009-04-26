Качественные переводы точно в срок!

Работаю переводчиком с 2007 года, я - внештатный переводчик в московской компании Logrus.RU (информационные технологии, ПО, маркетинг).

Образование у меня лингвистическое и экономическое (в 2008 году закончила Белорусский государственный экономически университет), знаю не только английский, но и русский! То есть, гарантирую грамотный русский язык со всеми запятыми, правильными конструкциями и без опечаток.

Специализируюсь на экономических текстах (пресс-релизы, маркетинговые тексты, реклама, банковская, налоговая тематика и т.д.), а также технических (компьютерная, строительная, нефтехимическая тематика и т.д.). Есть навыки деловой корреспонденции (знаю клише, формулы вежливости, структуру и стиль письма).

Я серьезно отношусь к заказу: незнакомые термины и аббревиатуры выверяю в словарях, электронных переводчиках и поисковиках.

Выполняю работу в сжатые сроки, при этом качество остается высоким.