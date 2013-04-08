bilk

Татьяна bilk

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

КОНТАКТЫ:

[email protected]

SKYPE: tameshtamesh

Опыт работы Web-программистом пять лет в компании Russian media group (Москва, rusradio.ru) — Информационные технологии/системная интеграция

Принимала участие в разработке всех сайтов Russian media group:

http://rusradio.ru/

http://www.maximum.ru/

http://www.hitfm.ru/

http://www.dfm.ru/

последняя работа http://salonorlean.ru/

Программирование PHP, C#, JavaScript

опыт работы с Базами Данных Oracle, MySQL, MS SQL server

Знание HTML/CSS

Опыт работы с Photoshop

Опыт составления технических заданий для веб-разработчиков

Интеграция сайтов с СМS

Сейчас работаю в основном с CMS WordPress.