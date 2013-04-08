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SKYPE: tameshtamesh
Опыт работы Web-программистом пять лет в компании Russian media group (Москва, rusradio.ru) — Информационные технологии/системная интеграция
Принимала участие в разработке всех сайтов Russian media group:
последняя работа http://salonorlean.ru/
Программирование PHP, C#, JavaScript
опыт работы с Базами Данных Oracle, MySQL, MS SQL server
Знание HTML/CSS
Опыт работы с Photoshop
Опыт составления технических заданий для веб-разработчиков
Интеграция сайтов с СМS
Сейчас работаю в основном с CMS WordPress.
Действие аккаунта приостановлено!