billybobbean

СОЗДАНИЕ САЙТА | ПЕРЕРАБОТКА | ПОДДЕРЖКА

Всем привет! Меня зовут Роман.

Я - Ваш будущий веб-мастер.

С огромной радостью помогу в создании, настройке, корректировке, доработке, продвижении и улучшении Вашего сайта!

Я могу предложить Вам создание:

- САЙТА-ВИЗИТКИ

- ЛЭНДИНГА

- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

- КОРПОРАТИВНОГО САЙТА

А также помогу с настройкой SEO

Работу могу вести как на чистом коде (HTML, CSS, JS), так и на базе CMS (Система Управления Содержимым). Никакого конкретного ценника нет. Мы с Вами совместно выбираем решение, которое подойдет именно Вам и накидываем сверху все пожелания!

Пару слов о себе. Я с колоссальным уважением отношусь к срокам. Ваш заказ будет выполнен не просто в срок, а по возможности раньше! На стадии обсуждения проекта мы обсудим все мелочи. Я не стану задерживать проект если в какой-то сфере не достаточно подготовлен.

Мне интересен абсолютно каждый проект! Ну а по ценнику...договоримся ;)