billybobbean

Всем привет! Меня зовут Роман.
Я - Ваш будущий веб-мастер.
С огромной радостью помогу в создании, настройке, корректировке, доработке, продвижении и улучшении Вашего сайта!
Я могу предложить Вам создание:
- САЙТА-ВИЗИТКИ
- ЛЭНДИНГА
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
- КОРПОРАТИВНОГО САЙТА
А также помогу с настройкой SEO
Работу могу вести как на чистом коде (HTML, CSS, JS), так и на базе CMS (Система Управления Содержимым). Никакого конкретного ценника нет. Мы с Вами совместно выбираем решение, которое подойдет именно Вам и накидываем сверху все пожелания!
Пару слов о себе. Я с колоссальным уважением отношусь к срокам. Ваш заказ будет выполнен не просто в срок, а по возможности раньше! На стадии обсуждения проекта мы обсудим все мелочи. Я не стану задерживать проект если в какой-то сфере не достаточно подготовлен.
Мне интересен абсолютно каждый проект! Ну а по ценнику...договоримся ;)