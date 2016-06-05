WEB-разработчик, проектирование и разработка Корпоративных Информационных Систем. Адаптивные, web-приложения, мобильные системы, CRM системы.

Веб-программирование, работа с различными Cms, фреймворками и самописными движками. Адаптивные лендинги, мобильные приложение с Phonegap, интерактивные приложения для связывания данных с сайтов, CRM систем и аналитики.

Пишите на [email protected] или сюда.

Так же ищу людей для совместной работы над проектами по разработке. Предложения напрямую в ЛС.