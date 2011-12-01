Мета: заміщення вакантної посади контент-менеджера.
Особисті дані:
П.І.Б. Якимчук Роман Олександрович
Адреса проживання Хмельницька обл. смт. Білогір'я
Телефон 097 765 02 11
Електрона пошта [email protected]
Skype bilod_11
Рік народження 1988
Сімейний стан одружений
Діти дочка
Освіта:
Рік
початку Рік
закінчення Навчальний заклад / факультет Спеціальність / кваліфікація
1994 2005 Білогірський НВК
2005 2010 Подільський державний аграрно – технічний університет "Облік і аудит", спеціаліст з обліку та аудиту.
Досвід роботи:
Період Компанія
07.2010 - 04.2011 ТОВ "РМЗ-Білогір"я" смт.Білогір"я,
Посада бухгалтер
Обов’язки - ведення бухгалтерії товариства;
- робота з клієнтами, банками, податковою, фондами.
04.2011 – на даний момент Управління Пенсійного фонду України в Білогірському районі Хмельницької області
Посада головний спеціаліст
Обов’язки - ведення реестру фізичних осіб – підприємців;
- забезпечення обліку надходження страхових внесків;
12.2011 - 04.2012 робота в інтернет-магазині
Посада контент-менеджер
Обов’язки наповнення текстовою, графічною та іншими видами інформації контент-менеджер
10.2013 - 07.2014 робота в інтернет-магазині
Посада контент-менеджер
Обов’язки наповнення текстовою, графічною та іншими видами інформації інтернет-магазину
Додаткова інформація:
Знання мов українська - рідна, російська – вільне володіння, англійська – базова.
досвідчений користувач ПК
досвід роботи з офісною технікою
Водійське посвідчення категорія «В» та «С»
Особисті якості відповідальність, уважність, старанність, висока працездатність
Бажаний графік роботи: дистанційна робота.