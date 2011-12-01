Мета: заміщення вакантної посади контент-менеджера.

Особисті дані:

П.І.Б. Якимчук Роман Олександрович

Адреса проживання Хмельницька обл. смт. Білогір'я

Телефон 097 765 02 11

Електрона пошта [email protected]

Skype bilod_11

Рік народження 1988

Сімейний стан одружений

Діти дочка

Освіта:

Рік

початку Рік

закінчення Навчальний заклад / факультет Спеціальність / кваліфікація

1994 2005 Білогірський НВК

2005 2010 Подільський державний аграрно – технічний університет "Облік і аудит", спеціаліст з обліку та аудиту.

Досвід роботи:

Період Компанія

07.2010 - 04.2011 ТОВ "РМЗ-Білогір"я" смт.Білогір"я,

Посада бухгалтер

Обов’язки - ведення бухгалтерії товариства;

- робота з клієнтами, банками, податковою, фондами.

04.2011 – на даний момент Управління Пенсійного фонду України в Білогірському районі Хмельницької області

Посада головний спеціаліст

Обов’язки - ведення реестру фізичних осіб – підприємців;

- забезпечення обліку надходження страхових внесків;

12.2011 - 04.2012 робота в інтернет-магазині

Посада контент-менеджер

Обов’язки наповнення текстовою, графічною та іншими видами інформації контент-менеджер

10.2013 - 07.2014 робота в інтернет-магазині

Посада контент-менеджер

Обов’язки наповнення текстовою, графічною та іншими видами інформації інтернет-магазину

Додаткова інформація:

Знання мов українська - рідна, російська – вільне володіння, англійська – базова.

досвідчений користувач ПК

досвід роботи з офісною технікою

Водійське посвідчення категорія «В» та «С»

Особисті якості відповідальність, уважність, старанність, висока працездатність

Бажаний графік роботи: дистанційна робота.