Образование высшее техническое.
Опыт работы с PHP (ООП) - 3 года.
Возможности:
На высоком уровне владею PHP (ООП, шаблоны), MySQL (опыт проектирования, работа с большими объемами связываемых данных), UML (основы проектирования web-приложений), HTML+CSS (кросс-броузерная верстка по шаблонам), хорошо знаком с JavaScript, основами XML, XSL, XPath, XSLT.
Импорт-экспорт данных (CSV, XSL).
Опыт командной разработки (SVN).
Работа в системе bag-tracking'а.
Модификации приложений.
Написание модулей для CMS.
Оптимизация производительности.
Создание масштабных пользовательских интерфейсов.
Высокий уровень знакомства с методами защиты веб-приложений от взлома.
В течение года плотно работаю с CMS "Битрикс" (www.bitrix.ru).
Характеристики:
Честность, порядочность, доброжелательность, обязательность.
Лукавства и тем более обмана с моей стороны не бывает.
Быстро и качественно исполняю разовую работу с использованием PHP+MySQL+HTML+CSS.
Чистый, аккуратно оформленный, максимально удобный для модификаций код - моя идефикс.
Предпочтения:
Неторопливая творческая работа с освоением новых для меня web-технологий.
Адекватность заказчика.
К оплате требования невысокие, но бесплатно тоже не работаю.
Реальный опыт работы:
Имею опыт участия в разработке крупных коммерческих порталов.
Последняя законченная работа - участие в разработке сайта Торгового Центра "Горбушкин Двор" в составе команды разработчиков фирмы "Qsoft" (http://www.qsoft.ru).