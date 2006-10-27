Образование высшее техническое.

Опыт работы с PHP (ООП) - 3 года.

Возможности:

На высоком уровне владею PHP (ООП, шаблоны), MySQL (опыт проектирования, работа с большими объемами связываемых данных), UML (основы проектирования web-приложений), HTML+CSS (кросс-броузерная верстка по шаблонам), хорошо знаком с JavaScript, основами XML, XSL, XPath, XSLT.

Импорт-экспорт данных (CSV, XSL).

Опыт командной разработки (SVN).

Работа в системе bag-tracking'а.

Модификации приложений.

Написание модулей для CMS.

Оптимизация производительности.

Создание масштабных пользовательских интерфейсов.

Высокий уровень знакомства с методами защиты веб-приложений от взлома.

В течение года плотно работаю с CMS "Битрикс" (www.bitrix.ru).

Характеристики:

Честность, порядочность, доброжелательность, обязательность.

Лукавства и тем более обмана с моей стороны не бывает.

Быстро и качественно исполняю разовую работу с использованием PHP+MySQL+HTML+CSS.

Чистый, аккуратно оформленный, максимально удобный для модификаций код - моя идефикс.

Предпочтения:

Неторопливая творческая работа с освоением новых для меня web-технологий.

Адекватность заказчика.

К оплате требования невысокие, но бесплатно тоже не работаю.

Реальный опыт работы:

Имею опыт участия в разработке крупных коммерческих порталов.

Последняя законченная работа - участие в разработке сайта Торгового Центра "Горбушкин Двор" в составе команды разработчиков фирмы "Qsoft" (http://www.qsoft.ru).