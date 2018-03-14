bingobag77

Евгений bingobag77

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка Фирменного Стиля Для Компании

    Добрый день. Необходимо Разработать форменный стиль для компании Логистический брокер: Логотип, Коммерческое предложение (Уже написано, необходимо красиво оформить), Визитки, Фирменный бланк и т.д.

    Фирменный стиль41 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание Коммерческого Предложения

    Добрый день. Для логистической компании необходимо составить коммерческое предложение, которое бы умещалось на 1 листе, все должно быть без "лишней воды", только по делу: 1) Кто мы 2) Что предлагаем 3) какая ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Лендинга

    Добрый день, уважаемые специалисты. Задача создать лендинг, для Логистического брокера, который работает в нескольких направлениях, строгий но простой дизайн, удобное расположение кнопок, грамотно подобранные фото или вставки.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь в настройке рекламы Yandex Direct, google adwords

    Добрый день. Наша компания занимается продажей бескаркасной мебели, в народе кресла-мешки, кресла-груши, кресла-мячи.  Основную аудиторию наших покупателей привлекаем с помощью яндекс, гугл, инстаграмм. В данный момент нам требуется хороший директлог, который сможет качественно произвести ...

    Google Ads
    Контекстная реклама36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад