bingobag77

Добрый день. Необходимо Разработать форменный стиль для компании Логистический брокер: Логотип, Коммерческое предложение (Уже написано, необходимо красиво оформить), Визитки, Фирменный бланк и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
- Фирменный стиль41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Для логистической компании необходимо составить коммерческое предложение, которое бы умещалось на 1 листе, все должно быть без "лишней воды", только по делу: 1) Кто мы 2) Что предлагаем 3) какая ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые специалисты. Задача создать лендинг, для Логистического брокера, который работает в нескольких направлениях, строгий но простой дизайн, удобное расположение кнопок, грамотно подобранные фото или вставки.Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Наша компания занимается продажей бескаркасной мебели, в народе кресла-мешки, кресла-груши, кресла-мячи. Основную аудиторию наших покупателей привлекаем с помощью яндекс, гугл, инстаграмм. В данный момент нам требуется хороший директлог, который сможет качественно произвести ...Контекстная реклама36 заявокЗакрыт7 лет назад