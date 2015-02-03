Front-end developer
Большой опыт работы, особенно, когда надо успевать много и сразу.
Знания:html5,css3,js,jquery,php.
Кроссбраузерность и семантику гарантирую. Адаптив по желанию.
Хотите быстро, качественно и за умеренную плату? Я тот, кто вам нужен.
Примеры работ высылаю лично и по требованию.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга