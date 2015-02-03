Front-end developer

Большой опыт работы, особенно, когда надо успевать много и сразу.

Знания:html5,css3,js,jquery,php.

Кроссбраузерность и семантику гарантирую. Адаптив по желанию.

Хотите быстро, качественно и за умеренную плату? Я тот, кто вам нужен.

Примеры работ высылаю лично и по требованию.