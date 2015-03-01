Разработка сайта-StartUp "под ключ"

Предлагаем услуги по созданию сайтов любой сложности "под ключ". Это означает, что по согласованному ТЗ разработать ВЕБ-дизайн, НТМЛ-верстку, выбрать доменное имя, купить хостинг, написать программный код сайта с подготовкой под SEO, выполнить процедуры по продвижению сайта на первую страницу в Google и Yandex. А главное проект считается завершенным, когда на ваш телефон поступил первый реальный заказ через Ваш сайт. Подробное портфолио проектов на binteco.com.ua