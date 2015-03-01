Разработка сайта-StartUp "под ключ"
Предлагаем услуги по созданию сайтов любой сложности "под ключ". Это означает, что по согласованному ТЗ разработать ВЕБ-дизайн, НТМЛ-верстку, выбрать доменное имя, купить хостинг, написать программный код сайта с подготовкой под SEO, выполнить процедуры по продвижению сайта на первую страницу в Google и Yandex. А главное проект считается завершенным, когда на ваш телефон поступил первый реальный заказ через Ваш сайт. Подробное портфолио проектов на binteco.com.ua
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1467
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2244
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#2945
Наполнение сайтов
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от $30
от 1 дня
#3332
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4254
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
#5591
HTML-верстка
нет отзывов
от $45
от 1 дня
#6493