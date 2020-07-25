Николай Зайцев bioecosystemsbioecosystems
43 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Группа компаний «БиоЭкоСистемы»
Группакомпаний «Биоэкосистемы». Самый большой магазин недорогих туалетных и душевых
кабин с доставкой по Москве и Московской области. Производитель №1 в России. Оплата
при получении. Гарантия до 5 лет. Аренда туалетных кабинок. Ассенизатор. Аренда
илососа. Откачка септиков, ям, колодцев, туалетов, канализации. Доставка
технической воды. https://bioecosystems.ru
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