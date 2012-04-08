Веб, флеш (интро, презентации, игры, баннеры) - дизайн и программирование
Веб и флеш сайты, рекламные ролики, анимация, интерактивные флеш открытки, баннеры, корпоративные стили, логотипы, рекламные и акционные флеш игры, мультимедийные презентации, заставки и "развлекалочки" на сайты.
Портфолио
- Plato119 просмотров
- Scoozi122 просмотра
- Frash121 просмотр
- VIP-dog173 просмотра
- Совершенно секретно131 просмотр
- Гранд Крю116 просмотров
- Скарбнычка152 просмотра
- Accentonique118 просмотров
- Украинский медицинский лицей168 просмотров
- Кубик149 просмотров
- Лампочки114 просмотров
- Человечки120 просмотров