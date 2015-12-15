biotechnolog

Александра Сорокина biotechnologbiotechnolog
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
В поисках себя
Здравствуйте!
Меня зовут Сорокина Александра. 30 мая 2015 года получила степень бакалавра по специальности "Промышленная биотехнология". Спектр знаний включает основы физики, химии и более углубленные знания биологии. Немного о себе: интересуюсь психологией и философией, люблю путешествовать, занимаюсь туризмом, изучаю Вин Чун, посвящаю время йоге, обожаю читать книги и писать стихи.
Хочу попробовать себя в качестве копирайтера)
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