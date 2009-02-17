Имеется этот шрифт переведенный в кривые в векторе (файл .ai вышлю), надо поиграться с ним так, чтобы он стал УНИКАЛЬНЫМ, но при этом не терял стиля "современного конструктивизма" и сочетался с той кенгурушкой рядом. ...
- $120Шрифты14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Нужна изометрическая карта с разными достопримечательностями города и едой. ТЗ в общих чертах описано в гугл доке: https://docs.google.com/document/d/1lBxvN4wkRTgN1UUeetUxl3hHvkegXrIOvtIdlrHgPWE/editИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Парсер новостей для варезника на движке DLE все подробности в icq 217541546 плачу до 200 wmz сроки ДО 1й неделиЗакрыт15 лет назад
- $250
Парсер для DLE со встроенным синонмайзером нужно чтобы он имел интерфейс программы, а НЕ СКРИПТОМ запускающимся из браузера... Требования к парсеру: - парсер должен парсировать СО ВСЕХ ДЛЕ-сайтов (так ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написать парсер новостей с программным интерфейсом для движка ДЛЕ. Сроки ДО 1 недели Плачу 150 wmz Подробнее в icq 217541546 (ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО НА СООБЩЕНИЯ в ICQ!)Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
ТУТ МОЖЕТЕ НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ (свои предложения в комментах) - ТОЛЬКО СТУЧИТЕ В АСЮ!! ____________________ Парсер для DLE со встроенным синонмайзером нужно чтобы он имел интерфейс ...Закрыт16 лет назад
- $50
26 ИЮНЯ на Яндекс.Вебмастер мне пришло Личное Сообщение в котором говорилось: "На страницах сайта 3giga.ru обнаружен код, который может быть опасен для посетителей. Выполнение этого кода может привести к заражению компьютера опасными ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Исправить баги и эрроры Мускуля ..... Спасти рядового БД))... DLE-сайт ruzvelt.ru - попытайтесь войти в любую новость - одни эррроры... в админке тоже эрроры и ошибки мускуля... icq 217541546Прочее8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно восстановить БД для DLE сайта из бекапа перенес просто сайт на новый хост, вот не получается БД восстановить) ася 217541546 (пишите даже если я буду ОФФ, все равно приду ...Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад
Дописать синонмайзен к парсеру для DLE icq 217541546Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Разбить SITEMAP на несколько частей icq 217541546Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо продвижение сайта (SEO) www.3giga.ru icq 217541546Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) требования: знать движек DLE или поставить его у себя где-то и в короткие сроки изучить. программа будет краткую ...Закрыт16 лет назад
- $50
Есть лого, нарисовано на бумаге (приложил файл ниже) Нужно его обрисовать, обработать так, чтобы оно было похоже что сделано на компе, а не от руки в реале)) ну думаю суть ясна, да?:) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) т.к. будем писать для DLE - желательно знать этот движек! режим работы: открываю окошко программы - ввожу нужный ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад