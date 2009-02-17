biotema

Сковородовский Григорий biotema

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Tol1k830
Fit 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
16 лет назад
Вывести вредоносный код из сайта
Очень доволен заказчиком. Все ясно обьяснил так что не возникло никаких затруднений и работы была выполнена сразу. Оплата пришла во время
Понравилась работа и дальнейшая консультация
Ответный отзыв
OrangeFox
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Обрисовать нарисованный на бумаге логотип
Ответственный заказчик. Грамотно составляет техническое задание. Выполняет оговоренные условия сделки.
Лучший дизайнер! Отлично знает вектор и фотошоп!
Ответный отзыв