Требуется написание статей на тематику онлайн-игр, азарта, геймблинга и пр. Требования - статья 3000зн., 100% уникальность, "человеческие" тексты. Общий объем: 1-й этап – 40 статей, при успешном выполнении еще 120-160. Работа и оплата поэтапно, WMR. Рассматриваются только отклики ...
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
На регулярной основе требуется написание статей и постинг на форуме, посвященному интерьеру, мебели, шторам, развитию этого бизнеса, малому бизнесу, работе дизайнеров и т.п. Статьи: 1 статья+1 рерайт по 3000зн. + подбор иллюстрации, каждую неделю. Стоимость ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется постинг на форуме, посвященном интерьеру, мебели, шторам и декорированию. Посты — от 150 символов, только осмысленное общение по теме, чтобы читать было интересно профессионалам и любителям. Оплата — 5р/пост, в день — 10–20 сообщений - ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется постинг на нашем форуме, посвященном интерьеру, мебели, шторам и декорированию. Посты - от 150 символов, только осмысленное общение по теме, чтобы читать было интересно профессионалам и любителям. Оплата - 5р/пост, в день - 10-20 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад