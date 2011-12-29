bipower

Вячеслав bipower

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи на геймблинг тематику

    Требуется написание статей на тематику онлайн-игр, азарта, геймблинга и пр. Требования - статья 3000зн., 100% уникальность, "человеческие" тексты. Общий объем: 1-й этап – 40 статей, при успешном выполнении еще 120-160. Работа и оплата поэтапно, WMR. Рассматриваются только отклики ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Cтатьи и постинг: дизайн интерьера и шторы

    На регулярной основе требуется написание статей и постинг на форуме, посвященному интерьеру, мебели, шторам, развитию этого бизнеса, малому бизнесу, работе дизайнеров и т.п. Статьи: 1 статья+1 рерайт по 3000зн. + подбор иллюстрации, каждую неделю. Стоимость ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение форума по интерьеру.

    Требуется постинг на форуме, посвященном интерьеру, мебели, шторам и декорированию. Посты — от 150 символов, только осмысленное общение по теме, чтобы читать было интересно профессионалам и любителям. Оплата — 5р/пост, в день — 10–20 сообщений - ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Общение на нашем форуме по интерьеру и декору

    Требуется постинг на нашем форуме, посвященном интерьеру, мебели, шторам и декорированию. Посты - от 150 символов, только осмысленное общение по теме, чтобы читать было интересно профессионалам и любителям. Оплата - 5р/пост, в день - 10-20 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Общение на нашем форуме по интерьеру и декору
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству