Требуется постинг на форуме, посвященном интерьеру, мебели, шторам и декорированию. Посты — от 150 символов, только осмысленное общение по теме, чтобы читать было интересно профессионалам и любителям. Оплата — 5р/пост, в день — 10–20 сообщений - ...