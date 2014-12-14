РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ, ДИЗАЙН
Предлагаю услуги по дизайну, верстке, подготовке к печати (цифра, офсет) различных видов полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, брошюры, широкоформатная печать и т.д.) Опыт работы в полиграфии — больше 10 лет.
Портфолио
- Наклейка на шампанское185 просмотров
- Календарик139 просмотров
- Реклама в метро175 просмотров
- Буклет176 просмотров
- Коробка130 просмотров
- Наклейка119 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1367
Наружная реклама
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от $50
от 1 дня
#1646
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1835
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2078
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#4702