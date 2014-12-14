РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ, ДИЗАЙН

Предлагаю услуги по дизайну, верстке, подготовке к печати (цифра, офсет) различных видов полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, брошюры, широкоформатная печать и т.д.) Опыт работы в полиграфии — больше 10 лет.