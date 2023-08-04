Алина birdinsweaterbirdinsweater
27 летУкраина/Одесса
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Портфолио
- Логотип для бани8 просмотров
- Логотип для крафтового сидра47 просмотров
- Иллюстрации вектор52 просмотра
- Иллюстрация4 просмотра
- Открытка5 просмотров
- Отрисовка кадра под анимацию6 просмотров
- Иллюстрации для NFT проекта9 просмотров
- Векторные иллюстрации для виниловых наклеек9 просмотров
- Векторные иллюстрации для виниловых наклеек7 просмотров
- Векторные иллюстрации для виниловых наклеек7 просмотров