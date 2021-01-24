Менеджер по продажам в социальных сетях

Мои опыт и навыки:

- я 10 лет работаю в сфере поддержки клиентов, а значит умею работать с возражениями и не подключать эмоции в разговоре с клиентом

- более 6 лет на руководящих должностях, а значит:

- умею выстраивать коммуникации, понимаю потребности бизнеса и его приоритеты. Умею ставить задачи, исполнять их, контролировать качество и сроки. Анализирую и делаю выводы, что позволяет развиваться и получать хорошие финансовые результаты.

Чем я могу помочь вам:

Экспресс анализ ЦА (темы для вашего контента, которые будут работать на вас)

Анализ конкурентов (лучшие идеи для развития блога)

Аудит аккаунта (позволяет найти логические и технические ошибки в аккаунте)

Составление скрипта для акций и проведение рассылки (экономит ваше время и увеличивает продажи)

Составление комплекта скриптов под проект (увеличивает количество подписчиков, их лояльность, продажи и средний чек)

Составление и оформление чек-листов для подписчиков (экономит ваше время, увеличивает лояльность подписчиков, показывает экспертность и заботу о клиенте)

Составление конспектов продающих вебинаров (увеличивает продажи)

Создание \ ведение существующей отчетности по аккаунту, систематический анализ - поиск слабых мест, план усиления

Прайс на услуги по ссылке: https://cli.co/SAFv2qn