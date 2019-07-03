biruzaoffer

Мы - рекламное агентство BIRЮZA.
Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере рекламы:
Digital-marketing
контекстная реклама;
медийная реклама;
продвижение в соц.сетях;
seo-отпимизация.
Branding
разработка всех визуальных;
составляющих бренда;
создание названия и логотипа;
ребрендинг.
Creative
креативные концепции и стратегии;
продвижения бренда;
контент для SMM;
создание видеороликов.
написание рекламных сценариев;
дизайн рекламных материалов.
Analytics
аналитика рынка;
аудит вашего сайта;
аналитика продвижения.
Что мы сможем для Вас сделать:
Настроим рекламу за 2 дня, в первый день запуска будут заняты нужные позиции;
Выведем ваш сайт в поисковых системах на первые места;
Увеличим количество уникальных посещений Вашего сайта;
Настроим рекламу только на целевую аудиторию (уменьшим количество трешовых заявок);
Оптимизируем рекламу с максимально выгодной ценой за клик (Вы будете платить только за целевую аудиторию).
Повысим конверсию сайта (количество входящих заявок).
Почему мы?
Мы всегда открыты с нашими клиентами. Вы будете знать о всех процессах и возможных рисках.
Мы предлагаем весь спектр рекламных услуг - Вы экономите своё время. Мы занимаемся настройкой всей рекламы (контекстной рекламы, социальных сетей; SEO-оптимизация), обслуживанием сайта, создание лендингов, создаём только уникальный дизайн (не используем шаблоны);
Нацеленность на результат - после настраивания рекламы, мы отслеживаем её эффективность и регулярно вносим коррективы, для улучшения её работы;
Мы работаем на долгосрочную перспективу, поэтому качество гарантируем;
Опыт работы с крупными компаниями.
Мы всегда на связи!
Наши контакты:
Пишите: [email protected]
Звоните: +380 99 080 20 83
Заходите: http://biruza.top/