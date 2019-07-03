biruzaoffer

Мы - рекламное агентство BIRЮZA.

Мы предоставляем весь спектр услуг в сфере рекламы:

Digital-marketing

контекстная реклама;

медийная реклама;

продвижение в соц.сетях;

seo-отпимизация.

Branding

разработка всех визуальных;

составляющих бренда;

создание названия и логотипа;

ребрендинг.

Creative

креативные концепции и стратегии;

продвижения бренда;

контент для SMM;

создание видеороликов.

написание рекламных сценариев;

дизайн рекламных материалов.

Analytics

аналитика рынка;

аудит вашего сайта;

аналитика продвижения.

Что мы сможем для Вас сделать:

Настроим рекламу за 2 дня, в первый день запуска будут заняты нужные позиции;

Выведем ваш сайт в поисковых системах на первые места;

Увеличим количество уникальных посещений Вашего сайта;

Настроим рекламу только на целевую аудиторию (уменьшим количество трешовых заявок);

Оптимизируем рекламу с максимально выгодной ценой за клик (Вы будете платить только за целевую аудиторию).

Повысим конверсию сайта (количество входящих заявок).

Почему мы?

Мы всегда открыты с нашими клиентами. Вы будете знать о всех процессах и возможных рисках.

Мы предлагаем весь спектр рекламных услуг - Вы экономите своё время. Мы занимаемся настройкой всей рекламы (контекстной рекламы, социальных сетей; SEO-оптимизация), обслуживанием сайта, создание лендингов, создаём только уникальный дизайн (не используем шаблоны);

Нацеленность на результат - после настраивания рекламы, мы отслеживаем её эффективность и регулярно вносим коррективы, для улучшения её работы;

Мы работаем на долгосрочную перспективу, поэтому качество гарантируем;

Опыт работы с крупными компаниями.

Мы всегда на связи!

Наши контакты:

Пишите: [email protected]

Звоните: +380 99 080 20 83

Заходите: http://biruza.top/